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華銀衝刺個金 信用卡流通數要破百萬張

2017-03-06  15:27

〔記者盧冠誠／台北報導〕華南金（2880）獲利主體華南銀行截至1月底，信用卡流通卡數約92萬張，華銀副總經理李宗賢今天表示，已訂下年底前要突破百萬張的目標。

華銀近年積極強化財富管理、個人信貸及信用卡商品，多元化收益來源；為創造持卡人最優質的刷卡消費體驗，華銀宣布，將與點數經濟龍頭統一超商合作發行「OPENPOINT超級點數聯名卡」。

李宗賢指出，樂觀看待這張與民生相關的卡片，它是市面上最強最快速累積OPENPOINT點數的icash聯名卡，讓卡友可以快速累積點數，聰明運用點數過生活。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台灣的便利商店密度位居全球之冠，統一集團旗下通路更提供方便的生活消費，這張OPENPOINT超級點數聯名卡同時具有電子票證的功能，讓持卡人除可享有統一集團旗下所有通路的累點優惠，更遍及其他購物、交通及飲食上的實質回饋，全方位滿足消費者所追求的聰明消費。

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  • 萬事達卡台灣區總經理陳懿文（左）及華銀副總經理李宗賢（右）。（記者盧冠誠攝）

    萬事達卡台灣區總經理陳懿文（左）及華銀副總經理李宗賢（右）。（記者盧冠誠攝）

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