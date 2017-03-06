元大攜手政大 培育投資銀行國際人才
2017-03-06 14:35
元大證券董事長賀鳴珩（前排立者中）率先上陣講授「海外併購的機會與挑戰」。（記者張慧雯攝）
〔記者張慧雯／台北報導〕為了培育國際金融人才，元大金控整合旗下元大證券投資銀行業務與債券業務、元大銀行法人金融業務與財富管理業務，以及元大創投等五大業務團隊，與政治大學金融學系合作開設「投資銀行實務」課程，而限額60名的「投資銀行實務」課程，共吸引超過200位研究生及大學生選課，台灣學生對國際金融及企業實務的求知熱忱，令人刮目相看。
元大金控表示，動員金控、證券、銀行及創投等四家公司董事長、總經理及15位資深高階主管，與政治大學金融系教授聯袂授課，為期15週的「投資銀行實務」課程以實務案例為主，理論應用為輔，由元大證券董事長賀鳴珩率先上陣講授「海外併購的機會與挑戰」，為學生剖析國際金融發展及元大證券海外布局戰略思維，期勉同學要跳脫島國思維，勇敢挑戰國際金融市場。
課程內容還包括國內外指標性的上市上櫃案、企業財務規劃案、大型籌資案、國際聯貸案、以及國際併購案等知名企業實務案例，透過授課與個案教學穿插進行，帶領學生了解企業財務規畫及資本市場籌資的內涵、決策思維、作業規畫與實際成效，引導學生剖析案例並從股東、執行長、財務長及金融機構財務顧問等多元角度，思考企業財務規畫及籌資方案決策，在風險與利潤間取得平衡，完美成就企業籌資與投資人認購的雙贏局面。
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