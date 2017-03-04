| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

台銀募新血 今年擬對外招考200人

2017-03-04  18:45

〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣銀行董事長呂桔誠上任後，積極整頓台銀，除了提出開發台銀新生代優質人力的全新計畫外，今年預計將再對外招考200人，對象都是一般行員，呂桔誠今天說，預計下周六舉行行務會議後，就會拍定招募新血的細節。

台銀和台灣導盲犬協會今天舉行公益園遊會，呂桔誠會後受訪時表示，今年台銀持續有徵才規劃，預計將再對外招考200人。

台銀是所有公股行庫員工平均年齡最老的一家，經理人平均年紀超過55歲，呂桔誠上任後也努力開發台銀新生代人才，今年也將再對外招考200人，為台銀注入新血，至於薪水，台銀新進人員起薪約為月薪3萬多塊。

廣告
  • 台銀董事長呂桔誠（右六）今天出席台銀公益園遊會，會後說明台銀的徵才規劃。（記者廖千瑩攝）

    台銀董事長呂桔誠（右六）今天出席台銀公益園遊會，會後說明台銀的徵才規劃。（記者廖千瑩攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人才招募 台銀 徵才
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：台銀募新血 今年擬對外招考200人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.