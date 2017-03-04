台銀募新血 今年擬對外招考200人
2017-03-04 18:45
〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣銀行董事長呂桔誠上任後，積極整頓台銀，除了提出開發台銀新生代優質人力的全新計畫外，今年預計將再對外招考200人，對象都是一般行員，呂桔誠今天說，預計下周六舉行行務會議後，就會拍定招募新血的細節。
台銀和台灣導盲犬協會今天舉行公益園遊會，呂桔誠會後受訪時表示，今年台銀持續有徵才規劃，預計將再對外招考200人。
台銀是所有公股行庫員工平均年齡最老的一家，經理人平均年紀超過55歲，呂桔誠上任後也努力開發台銀新生代人才，今年也將再對外招考200人，為台銀注入新血，至於薪水，台銀新進人員起薪約為月薪3萬多塊。
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