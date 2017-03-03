證交所推定期定額投資台股ETF

2017-03-03 19:32

〔記者陳柔蓁／台北報導〕資金入市救台股，證交所又出新招，擬利用「定期定額投資台股ETF」刺激民間游資進場，從今（3）日「台股ETF投資講座」現場滿座率九成來看，反映民間對這類金融商品也非常好奇。

證交所董事長施俊吉、金管會副主委鄭貞茂等出席講座，足見主管機關對於定期定額投資台股ETF策略的重視程度。

施俊吉指出，ETF具有成本低、風險分散、高透明度的特點，是唯一還沒有對人類造成危害的金融商品，規模累計至今超過五十億美元。

鄭貞茂認為，ETF是一籃子股票組成的組合式基金，解決選股問題，定期定額可解決進場擇時問題，ETF從發行以來無論何時進場開始定期定額投資，都能夠有高於定存的正報酬。是一種懶人投資術。

金管會本身也有入場，在這個農曆年前進場0050，那時73塊多，在高點才買，鄭貞茂原本很擔心，沒想到二月還參與配息一塊多，並認為這是財團法人賺取長期穩健報酬的好選擇。

元大投信總經理劉宗聖指出，全球股市流動率逐年降低，部分原因是以往的投資主力因為年齡增長，投資策略漸趨穩健，2003年起元大台灣五十（0050）年化報酬5％以上，日前頒布的晨星最佳基金獎台灣股票中，0050也成為首度獲獎的ETF。劉宗聖建議，如果現在0050太高不敢進場，價格跌破十年線就是搶反彈的最佳買點。

證交所企研部經理黃玻莉分享自己的投資經歷，認為ETF投資門檻低而且簡單，把標的都選好了。她分享買印度與歐洲ETF基金的個人經驗，當時每個月都各放一萬元，在買後不久就經歷次貸風暴，但就當做攤平成本，投資八年後贖回報酬率高達三成以上，要不是歐元走弱，不然報酬率還能更高，而台股ETF沒有匯率風險，看好報酬率能更高。

櫃買中心副總黃炳均在投資策略上不斷強調：要安全第一！對櫃買中心的自有資金操作策略是，在0050股價低時大量買入、股價高就把投資金額減少，按月投入百萬到千萬不等，97年時，負報酬五成，但仍堅持不贖回，放到現在就享有之前低成本持有的報酬。

證交所財務部于桂蘭分享，證交所的資金運用在台股ETF的心得，建議「不擇時、不定額、不停損、不停買但要停利」，每個月投入兩千五百萬到三千萬，獲利20％以上要停利，以持盈保泰。