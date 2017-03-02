| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪11分、4助攻 籃網暫領先國王
 首頁 > 財經

遠傳、宏達電雙20 簽署策略合作計畫

2017-03-02  12:36

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）攜手宏達電（2498），昨日宣布共同簽署「遠傳電信與HTC 20週年策略合作計畫」，雙方將針對「推廣4.5G網路服務及合作發展未來5G新技術」、「深化產品及行銷合作（雙20週年）」、「創造最佳消費者品牌，提供消費者最佳門市體驗與服務」、「擴大智慧物流與維修服務平台合作計畫」等進行更多的合作。

「遠傳電信與HTC 20週年策略合作計畫」由遠傳電信董事長徐旭東以及HTC董事長、執行長王雪紅代表簽署。今年皆是2家公司成立20週年的1年。

徐旭東表示，透過此次遠傳電信與HTC的雙20週年的策略合作，不論是在行銷資源、通路或企業管理的整合，都將提供最好的4.5G網路品質、市場第一的客戶服務、創造最佳消費者品牌，提供最優質的資通訊及數位應用服務的目標。

廣告
  • 遠傳電信與宏達電今年均成立滿20週年，簽署策略合作計畫。左後為HTC董事長暨執行長王雪紅、右後遠傳電信董事長徐旭東、 左前HTC智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨、右前遠傳電信總經理李彬。（遠傳提供）

    遠傳電信與宏達電今年均成立滿20週年，簽署策略合作計畫。左後為HTC董事長暨執行長王雪紅、右後遠傳電信董事長徐旭東、 左前HTC智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨、右前遠傳電信總經理李彬。（遠傳提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宏達電 遠傳
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：遠傳、宏達電雙20 簽署策略合作計畫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.