遠傳、宏達電雙20 簽署策略合作計畫

2017-03-02 12:36

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）攜手宏達電（2498），昨日宣布共同簽署「遠傳電信與HTC 20週年策略合作計畫」，雙方將針對「推廣4.5G網路服務及合作發展未來5G新技術」、「深化產品及行銷合作（雙20週年）」、「創造最佳消費者品牌，提供消費者最佳門市體驗與服務」、「擴大智慧物流與維修服務平台合作計畫」等進行更多的合作。

「遠傳電信與HTC 20週年策略合作計畫」由遠傳電信董事長徐旭東以及HTC董事長、執行長王雪紅代表簽署。今年皆是2家公司成立20週年的1年。

徐旭東表示，透過此次遠傳電信與HTC的雙20週年的策略合作，不論是在行銷資源、通路或企業管理的整合，都將提供最好的4.5G網路品質、市場第一的客戶服務、創造最佳消費者品牌，提供最優質的資通訊及數位應用服務的目標。