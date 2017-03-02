談美中大戰 彭淮南：大象打架、別被踩到

2017-03-02 09:48

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行總裁彭淮南今天赴立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委吳秉叡關心，若美國財政部把中國納入匯率操縱國，會怎樣影響台灣。對此，彭說：「兩隻大象打架的時候，我們要小心，不要被踩到。」

彭淮南表示，美國假如採取保護貿易，台灣也會受到衝擊。

對於匯率操縱相關議題，彭淮南重申，台灣匯率是由市場供需決定，他（美國財政部）不應該把我們列入（觀察名單），假如台灣操縱匯率的話，新台幣匯率怎會會走強這麼多？