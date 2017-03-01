三星再出包？傳緊急召回18奈米製程記憶體模組
2017-03-01 18:10
〔記者洪友芳／新竹報導〕 市場傳出韓國三星18奈米製程的記憶體模組出包，這批模組應用在PC記憶體，業界預期這次出問題恐讓三星再添營運麻煩外，PC應用的DRAM 價格也將缺口變大而帶動水漲船高。
業界傳出三星從二月中旬陸續召回部分序號的18奈米製程的記憶體模組， 主要為8Gb PC記憶體顆粒，因部分個人電腦品牌廠裝機測試後，發現產品會使系統出錯與發生螢幕當機情形，三星不得不主動召回相關的記憶體模組，總數達十萬組以上，且受影響的品牌可能持續擴大。
三星繼先前的Galaxy Note 7電池出包與管理層級牽涉到行賄被起訴後，近日業界再傳出記憶體模組產品良率出問題導致緊急召回，三星在應用PC的DRAM市占率超過一半，引起市場重視。
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