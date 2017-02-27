威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！

2017-02-27 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月27日）開獎的第106000017期威力彩，頭獎摃龜；第106000049期今彩539，頭獎開出2注，獎金可得800萬元，由台北市中山區天津街56-17號1樓的「瀧萊彩券行」、高雄市仁武區仁雄路11號的「榮陽彩券行」開出。

第106000017期威力彩中獎號碼為：第1區「18、20、25、32、37、38」，第2區「01」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共3注獲得，每注可得15萬元；肆獎共26注獲得，每注可得2萬元；伍獎共188注獲得，每注可得4000元；陸獎共1377注獲得，每注可得800元；柒獎共2694注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬5812注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬8040注獲得，每注可得100元；普獎共3萬6992注獲得，每注可得100元。

第106000049期今彩539中獎號碼為「04、25、27、34、37」頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共426注獲得，每注可得2萬元；參獎共9061注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬8948注獲得，每注可獲得50元。

第106000017期38樂合彩中獎號碼為「18、20、25、32、37、38」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共106注中獎，每注可得5750元；二合共2175注中獎，每注可得750元。

第106000049期39樂合彩中獎號碼為「04、25、27、34、37」，四合32注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共431注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9725注中獎，每注可得1125元。

第106000049期3星彩中獎號碼為「552」，正彩共48注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000049期4星彩中獎號碼為「8080」，正彩共29注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」