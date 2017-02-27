威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-02-27 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月27日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：18、20、25、32、37、38。第二區：01。

38樂合彩：18、20、25、32、37、38。

今彩539：04、25、27、34、37。

39樂合彩：04、25、27、34、37。

3星彩：552。

4星彩：8080。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」