威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-02-27 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月27日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：18、20、25、32、37、38。第二區：01。
38樂合彩：18、20、25、32、37、38。
今彩539：04、25、27、34、37。
39樂合彩：04、25、27、34、37。
3星彩：552。
4星彩：8080。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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