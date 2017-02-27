宏達電VIVE移動定位器 3月底登場
HTC VIVE移動定位器預計3月底登場。（記者王憶紅攝）
〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）今（27）日宣布VIVE移動定位器與VIVE專屬頭戴式耳機的售價與上市時間，其中，開發者們可於3月27日於vive.com購買到VIVE移動定位器。另外，VIVE專屬頭戴式耳機將於5月2日開始預購，且預計於六月開始出貨。
宏達電指出，兩款VIVE配件的建議售價皆為99.99美元，約台幣3084元。
HTC虛擬實境部門副總經理Dan O'Brien表示，看好虛擬實境領域在未來將會有很驚人的發展，Vive已經建立了一個生態系統，目前整個生態系統正在演變、適應整個環境，也將持續發展茁壯，將推動整個虛擬實境產業向前發展。VIVE移動定位器在虛擬實境產業是個很重要的發展策略之一，當這項配件與Vive技術與計畫一起配合（如Viveport與Vive X），代表著我們與我們的合作夥伴們，將有更多機會能夠讓Vive生態系統帶動整體虛擬實境產業成長。
日前Vive宣布開放1000個VIVE移動定位器的申請名額，目前已經收到超過2300件申請，申請案件的類別橫跨多種非遊戲領域，例如：教育、企業、訓練、健康與養生等領域。事實上，超過60%的申請案件是屬於非遊戲與非娛樂性質的虛擬實境內容。
VIVE移動定位器將會分成兩個階段販售，除開發虛擬實境內容的開發者們，將可於3月27日購買到VIVE移動定位器，之後待整個生態系統更加完整，且VIVE移動定位器相關應用與周邊商品推出後，也將提供給一般消費者購買。
VIVE專屬頭戴式耳機除5月2日開始預購，另外，透過全新Vive BE商用方案，消費者只要購買Vive商用版，皆可以獲得VIVE專屬頭戴式耳機一只，並可於6月取得此配件。
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標題：宏達電VIVE移動定位器 3月底登場
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