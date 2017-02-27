聯發科攜手諾基亞 發展5G行動通訊系統
2017-02-27 16:00
〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）今日與諾基亞共同宣布，雙方將合作開發下一代的5G行動通訊系統，這項合作將充分結合聯發科廣泛的聯網裝置客戶基礎與諾基亞專精的網路技術，為電信運營商及終端用戶打造5G-ready的生態系統。
聯發科與諾基亞積極主動投入到第三代合作伙伴計畫組織（3GPP）的5G標準建設項目，這項合作將從2018年起為5G新空口（5G New Radio）通信技術開發符合標準的預商用化平台（pre-commercial platform），最終目標是推出整合諾基亞的5G-ready網路技術及來自聯發科的5G系統單晶片解決方案（SoC），進而加速5G聯網裝置的上市時間，邁入由5G創造的下一波行動創新浪潮。
聯發科資深副總經理暨技術長周漁君表示，5G發展需要與廠商間的戰略性合作，把未來的聯網裝置和網路結合起來，充分釋放5G的潛能。透過與諾基亞合作，為電信運營商帶來所需要的端到端解決方案，加速5G部署，確保功能齊備和標準一致的5G設備與行動網路體驗。
諾基亞5G產品線負責人Harold Graham表示，共同發展5G這一前瞻行動通訊技術是諾基亞與聯發科保持多年緊密合作的最新證明，在與聯發科的合作中，將利用下一代無線技術將人與萬物更快地連結起來。
聯發科為全球約35%的智慧聯網裝置提供晶片，並且與全球多家電信運營商保持長期合作伙伴關係，在聯網電視及平板電腦等五大領域，每年約有15億台內建聯發科晶片的終端產品在全球各地上市。
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