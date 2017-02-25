大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注

2017-02-25 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月25日）開獎的第106000016期大福彩頭獎及大福獎均摃龜；第106000048期今彩539頭獎開出2注，由新北市永和區得和路361號的「來客發彩券行」與彰化縣北斗鎮光復里地政路398號1樓的「七星投注站」開出。

第106000016期大福彩中獎號碼為：「01、07、10、19、27、31、33，特別號35」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共93注獲得，每注可得4000元；肆獎共1902注獲得，每注可得400元；普獎共1萬3430注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共8注獲得，每注可得10萬元。

第106000048期今彩539中獎號碼為「07、14、17、24、38」頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共142注獲得，每注可得2萬元；參獎共5566注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬3996注獲得，每注可得50元。

第106000048期39樂合彩中獎號碼為「07、14、17、24、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共107注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4537注中獎，每注可得1125元。

第106000048期3星彩中獎號碼為「869」，正彩共40注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000048期4星彩中獎號碼為「3528」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」