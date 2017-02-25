投資人對川普政策預期降低 歐股跌
2017-02-25 05:44
〔中央社〕歐股今天下跌，因投資人對美國總統川普的政策將有助提振經濟成長預期降低，而將焦點轉向債券和黃金等安全資產所致。
倫敦FTSE 100指數下跌0.38%，收在7243.70。
法蘭克福DAX 30指數下跌1.20%，收在11804.03。
巴黎CAC 40指數下跌0.94%，收在4845.24。
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