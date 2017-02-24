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中鋼第2季盤價 平均調漲6.9％

2017-02-24  15:34

〔記者羅倩宜／台北報導〕中鋼（2002）公佈最新盤價，第二季各類鋼品平均調漲6.9%，相當於每噸1396元。是繼第一季大漲12％後，再度漲價。中鋼表示，主要是國際鋼價持續走高，國內市場也轉趨樂觀。但中鋼強調，仍未充份反映成本，希望給下游客戶更多竸爭力。

中鋼今（24日）公佈第二季內銷盤價，熱軋每噸漲1495元、冷軋每噸漲1552元、鋼板每噸漲939元、調漲金額最高的是電磁鋼捲，每噸漲2600元。此次開出價格，符合市場預期，全面走高，各類鋼品平均漲6.9%。

中鋼表示，從需求面來看，近期國際間有不少題材，尤其是美、中、日本等大型內需市場。包括美國川普加強「鐵公基」建設、中國「一帶一路」建設陸續展開，日本奧運的建設需求也已逐漸釋出；因此帶動鋼鐵需求升溫，可望啟動新一輪榮景。

從供給面來看，全球鋼産量最大的中國，今年「供給側改革」力道加強，鎖定低品級的地條鋼，要求關廠。若以原料價格而言，近期冶金煤止跌回升，鐵礦砂價格也大幅上漲，導致主要鋼廠成本拉高，因而陸續調漲鋼價，近半年漲幅逾100美元。以大陸寶鋼為例，半年來已大漲117~310美元，4月又持續調漲；另，日、韓主要高爐廠4月外銷熱軋報價也大漲至每噸到岸價580~600美元，可望支撐第二季國際鋼價持續走揚。

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  • 圖為中鋼熱軋捲儲存區。（資料照，記者羅倩宜攝）

    圖為中鋼熱軋捲儲存區。（資料照，記者羅倩宜攝）

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