台股跌18.84點 未攻克9800點
〔記者王憶紅／台北報導〕美股創新高後上檔遇壓，近日拉回整理，連帶牽動台股走勢，加權指數今日平盤間震盪，終場下跌18.84點，以9750.47點作收，成交量達896.91億元，周線黑Ｋ棒，終止連二紅。
法人建議，操作上採取選股不選市的策略，逢回加碼今年業績能見度高、具成長題材的標的。
觀盤今日盤中各類股表現，盤面類股題材輪動狀況未變，市場仍聚焦今年獲利轉機題材個股，其中，聯電 （2303） 去年每股淨利0.68元、擬配發每股0.5元現金股息，加上傳出自主研發的14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，已成功進入客戶晶片量產階段，股價衝上7個月新高。美律 （2439） 去年每股獲利11元，配息9.5元，再加上與立訊合作，提升中國手機免持聽筒市占率，激勵美律股價勁揚；另外，智易 （3596） 同樣也是受到去年每股大賺7.19元的激勵，股價登上今年高點。
另外，禽流感疫情受到控制，家禽禁運禁宰今終於解禁，卜蜂 （1215） 、大成 （1210） 、其祥-KY （1258） 等盤中股價連袂走揚。
第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，時序進入第1季末，企業營收獲利將逐步轉淡，但因為處於財報空窗期，且今年景氣復甦訊號明確，提供投資人作夢空間；再加上，外資熱錢重回台股，為股市醞釀下檔支撐，中長期不看淡。
至於能否攻克萬點大關？陳思銘認為，台股上不上萬點不是重點，如果短線出現急漲的過熱現象，恐有回檔整理的可能，最好是以類股良性輪動格局，持續吸引人氣回流，以盤代跌來化解過熱的情形，將有利於台股的健康發展。
操作上，看好今年業績能見度高、具成長題材的類股或族群，如：半導體、手機、網通、雲端、金融、塑化等。同時，可留意下將登場的MWC西班牙行動通訊大展、3月德國CeBIT消費性電子展，以及蘋果將於6月召開的WWDC全球開發者大會，是否有更多好消息傳出。
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