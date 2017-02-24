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「薪」情好嗎？ 2016年平均月薪近49K 創新高

2017-02-24  09:12

〔記者盧冠誠／台北報導〕主計總處今天公布1月失業率為3.78％，為連續第5個月下滑，月減0.01個百分點，亦較去年同月下降0.09個百分點；而亞洲四小龍最新失業率方面，南韓為3.4％，香港、新加坡分別為3.3％、2.2％。

此外，主計總處也公布2016年度薪資統計，去年每人每月總薪資平均為4萬8790元，年增0.62％，其中，經常性薪資為3萬9238元，兩者同創歷年新高。

不過，若扣除同期間消費者物價指數（CPI）上漲1.4％，2016年每人每月實質經常性薪資減少0.05％，實質總薪資亦減少0.77％。

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  • 主計總處今天公布2016年度薪資統計，去年每人每月總薪資平均為4萬8790元，創歷年新高，但扣除同期間消費者物價指數上漲1.4％，每人每月實質經常性薪資減少0.05％。（資料照，記者盧賢秀攝）

    主計總處今天公布2016年度薪資統計，去年每人每月總薪資平均為4萬8790元，創歷年新高，但扣除同期間消費者物價指數上漲1.4％，每人每月實質經常性薪資減少0.05％。（資料照，記者盧賢秀攝）

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