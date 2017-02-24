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美股漲跌互見　道瓊指數連10日創新高

2017-02-24  05:52

〔中央社〕華爾街股市今天收盤漲跌互見，但道瓊工業指數連續第10個交易日創歷史新高，打破30年來的紀錄。

道瓊指數漲勢不歇，終場上揚34.72點，或0.17%，收在20810.32點。這是這項指數自2013年以來首度連續10個交易日收高。

不過，標準普爾500指數收在平盤左右，微漲0.99點，或0.04%，報2363.81點；那斯達克指數則下跌25.12點，或0.43%，收在5835.51點。

科技股表現較弱，電動車大廠特斯拉汽車公司（Tesla）股價暴跌6.4%，原因是公布的去年第四季財報多空雜陳。

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