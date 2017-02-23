中華電信全球首發LWA 4G 最高速可達400M

2017-02-23 15:44

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今日宣布攜手宏達電、聯發科、中磊，打造全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路，中華電信行通分公司總經理涂元光指出，結合國內三強公司，獨步全球首發「LWA （LTE-WLAN Aggregation） 4G+Wi-Fi」飆網服務，共同打造LWA 4G+Wi-Fi應用的完整生態體系，提供優質行動網路，最高速可達400M，是全台最快，希望帶動產業升級，共創價值。

中華電信攜手國內產業三大領導品牌共同合作，結合智慧終端、手機晶片及基地台設備等相關領域，導入最新LWA技術，開發全新的行動網路服務。在智慧終端方面，HTC提供內建聯發科技支援LWA的曦力（Helio） P10八核心處理器的HTC U Play，成為全球首款支援3GPP標準LWA 4G+Wi-Fi服務的智慧型手機；行動網路基地台設備方面，採用中磊電子與中華電信技術合作最新推出支援LWA之小型基地台4G Small Cell，將可強化訊號涵蓋、增加使用容量，在最具優勢的中華電信4G網路之中，提供客戶獨步全球的「LWA 4G+Wi-Fi飆網服務」。

中華電信預計於今年正式導入「LWA 4G+Wi-Fi飆網服務」，初期客戶將可於雙北地區中華電信部分門市持支援LWA的手機體驗，未來也將持續拓展至大專院校如交通大學校園、速食店或超商連鎖商家等場域，逐步打造全台更優質的行動生活環境。