中磊發表全球首台LWA小型基地台 傳輸效能大增
〔記者王憶紅／台北報導〕中磊電子（5388）今（23）日發表全球首台支援LTE與WiFi載波聚合（LTE-WLAN Aggregation，簡稱LWA）技術的企業級小型基地台，獲國內中華電信採用，進入LWA小型基地台規模商用布署計畫。
中磊指出，3GPP甫於2016年將LWA納入Release 13之最新標準，藉由中磊LWA小型基地台，可有效整合LTE與WiFi異質網路，隨時控管調配行動網路流量，協助電信營運商進行數據分流，提供手機用戶於LTE 及WiFi網路間無縫切換的使用經驗，大幅提升行動通訊傳輸速度，解決網路壅塞問題。
隨著下世代Pre-5G新興網路發展逐漸成熟，如高畫質影音、虛擬實境遊戲等高頻寬需求，因應未來有限的頻譜資源，及多重異質網路（HetNet）發展趨勢，LWA被視為非授權頻段載波聚合技術的最佳解決方案之一。
中磊LWA企業級小型基地台除改善室內訊號覆蓋率不足問題，隨時調整LTE及WiFi之網路流量，藉由WiFi分流、降低LTE負載，進而優化網路傳輸效能，提供電信營運商快速布署、降低行動通訊網路布建成本等優勢。
藉由中磊LWA小型基地台之終端下載速度，最高可達每秒400 Mbps，同時支援32位使用者進行數據傳輸，手機使用者無須手動切換4G或WiFi模式，即可享受高速飆網、高音質影音串流的無縫行動寬頻體驗。
據Small Cell Forum資料顯示，截至2016年5月，全球小型基地台累計總出貨量已達1,400萬台，預估2020年Small Cell 市場規模將達60億美元。隨著新興行動寬頻服務、影音串流等應用蓬勃發展，行動頻寬需求激增，提升行動網路的傳輸速率將日益重要。
中磊總經理王煒表示，中磊長期投入於電信寬頻核心技術的創新研發，此次推出支援LWA技術的小型基地台，藉由與中華電信技術合作，以 LTE行動網路與WiFi之無縫結合，大幅增進整體網路傳輸效能，提供消費者優質行動寬頻服務，開啟電信服務的新紀元。
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標題：中磊發表全球首台LWA小型基地台 傳輸效能大增
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