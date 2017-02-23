| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

聯電擬每股配發0.5元現金股利

2017-02-23  09:20

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨董事會通過去年盈餘擬將每股配發0.5元現金股利，以昨收盤價11.55元計，現金殖利率約4.33％，並比去年的0.56元稍低，這也是聯電第6年配發0.5元左右的現金股利，因盈餘配發率超過7成，激勵今早盤開高走高、漲幅達1.73％。

聯電昨董事會並通過去年度財報，合併營收1478.7億元，歸屬母公司淨利83.15億元，每股盈餘0.68元；董事會還通過不繼續辦理去年度股東會通過的私募有價證券案，但又將提案股東會辦理12.62億股額度內私募有價證券案。

前瑞晶總經理陳正坤轉任聯電擔任資深副總經理，聯電董事會昨決議解除陳正坤競業禁止限制，許可從事競業行為期間就任晉華總經理，晉華為中國福建省DRAM廠，與聯電有合作關係，陳正坤將協助晉華建廠與量產，但不主導晉華營運，晉華預計2018年量產。

廣告
  • 聯電董事會通過去年盈餘擬將每股配發0.5元現金股利。（資料照，記者洪友芳攝）

    聯電董事會通過去年盈餘擬將每股配發0.5元現金股利。（資料照，記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聯電
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：聯電擬每股配發0.5元現金股利


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.