聯電擬每股配發0.5元現金股利
2017-02-23 09:20
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨董事會通過去年盈餘擬將每股配發0.5元現金股利，以昨收盤價11.55元計，現金殖利率約4.33％，並比去年的0.56元稍低，這也是聯電第6年配發0.5元左右的現金股利，因盈餘配發率超過7成，激勵今早盤開高走高、漲幅達1.73％。
聯電昨董事會並通過去年度財報，合併營收1478.7億元，歸屬母公司淨利83.15億元，每股盈餘0.68元；董事會還通過不繼續辦理去年度股東會通過的私募有價證券案，但又將提案股東會辦理12.62億股額度內私募有價證券案。
前瑞晶總經理陳正坤轉任聯電擔任資深副總經理，聯電董事會昨決議解除陳正坤競業禁止限制，許可從事競業行為期間就任晉華總經理，晉華為中國福建省DRAM廠，與聯電有合作關係，陳正坤將協助晉華建廠與量產，但不主導晉華營運，晉華預計2018年量產。
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