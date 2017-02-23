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礦業和能源股下滑抵消漲幅 歐股持平

2017-02-23  03:28

〔中央社〕彭博報導，由於礦業和能源類股下滑，抵消其他類股漲幅，歐洲主要股市約略持平。

道瓊歐洲600指數0.02點或0.01%，報373.38點。

英國股市FTSE 100指數漲27.42點或0.38%，報7302.25點。

法國股市CAC 40指數漲7.12點或0.15%，報4895.88點。

德國股市DAX指數漲31.10點或0.26%，報11998.59點。

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