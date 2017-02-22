房地合一首年稅收12.4億 僅達目標6成
2017-02-22 17:59
房地合一去年上路，雖然申報案件超標，但自繳稅額僅達到6成目標。（資料照，記者徐義平攝）
［記者吳佳蓉／台北報導］財政部賦稅署統計，房地合一去年上路，去年全年個人申報件數共1萬5044件，自繳稅額12.4億元。距離財政部先前預估，上路首年可有8400件、20億稅收的目標，雖然件數超標，但稅收將達目標6成；主要與申報案件中，有高達65%為無應納稅額案件有關。
對於房地合一申報金額未如預期，賦稅署表示，一方面可能與房地產市場市況不佳有關，造成房地售出後獲利不多或虧損，統計有達65%案件申報為無應納稅額。另一方面，有不少民眾，為適用房地交易舊制課稅，在前年底就已提前交易，使落入新制的案件未如預期般多，也是可能原因之一。
統計去年全年，房地合一申報筆數共1萬5044件，自繳稅額總計12.4億元。之中以申報無應納稅額的筆數最多，高達1萬0706，占比65.5%，其次為適用最高稅率45%（持有1年內賣出）案件，共2790筆，占總申報筆數的49.5%，占總繳稅金額的42%。
至於適用稅率35%（持有超過1年、未滿2年內賣出）的申報筆數則有1659筆，占總申報比數的29.4%，總稅額的38%；適用稅率20%則有1111筆，占總申報筆數的19.7%，占總繳稅金額的17%，為屬持有2至10年間售出或合建分屋、自屋自建、非自願調職而售屋等情形。
另外，雖然房地合一去年元旦才剛上路，只有去年起或2014年1月2日後取得且於2年內出售的房地才適用，但適用稅率15%（持有超過10年）及10%（符合自住條件、持有滿6年）仍各有61筆及19筆；主要應是因贈與或繼承取得，持有時間與前手併計，才落入新制。
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