連2升 新台幣收30.779元

2017-02-22 16:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現區間走揚格局，終場升值1.4分，以30.779元兌1美元作收，為連續第二個交易日走升，台北外匯經紀公司成交量為7.33億美元。

外匯交易員表示，台股一度跳空開高，加權指數收復9800點關卡，連帶新台幣盤中最高升抵30.7元價位，但隨著股市漲幅收斂，匯價升幅亦縮小，最終才以小升作收。

新台幣今以30.810元開出，最高30.700元、最低30.830元，終場收30.779元。