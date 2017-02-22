食藥署指牛樟菇產品違規 長庚生技：新品通過核准
2017-02-22 12:22
〔記者張慧雯／台北報導〕針對食品藥物管理署、16縣市衛生局聯合稽查牛樟芝製造業者，指出長庚生技在內的兩家業者違規，牛樟菇純液、牛樟菇菁醇軟膠囊等產品原料來源未核備；長庚生技表示，「寶島牛樟菇膠囊」、「牛樟菇純液」、「牛樟菇菁醇」已於去年7月11日停產，目前補送資料核備中。
至於現在販售的新品「寶島牛樟菇菌絲體膠囊」、「牛樟菇菌絲體純液」、「寶島菁醇」等3項牛樟菇食品已分別經衛生福利部食品藥物管理署於105年5月24日FDA食字第1056024896號函、FDA食字第1056024895號函及105年7月14日FDA食字第1056039842號函准予核備。
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