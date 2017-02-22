名媛陸勝文帝寶標售戶 二度流標作收
流標僅一週時間，名媛陸勝文持有「帝寶」C棟21樓今再度委託台灣金服標售，不過，並未公開底價。今日開標現場冷清，僅零星3~5人，最終再度出現無人投標，流標作收的局面。（記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕流標僅一週時間，名媛陸勝文持有「帝寶」C棟21樓今再度委託台灣金服標售，不過，並未公開底價。今日開標現場冷清，僅零星3~5人，最終再度出現無人投標，流標作收的局面。
今日標售該豪宅標售戶，坪數約262坪，第二次標售保證金為7100萬元，較第一次7500萬元，降低400萬元。台灣金服經理林雨利指出，此次底價仍採不揭示，並同步取消7.5億元的最低投標門檻，由買方決定該戶價值，。
至於，「帝寶」法拍戶則預計3月15日執行三拍，底價是一拍的64折，為2億1184萬元，相較一拍底價少掉1.1億元。
預計三拍的法拍戶為該豪宅E棟13樓，坪數約131.32坪（包括1個車位，約19坪），若車位每個行情400萬元，拆算每坪底價約188.54萬元，已經跌破2010年的法拍價格，業者推估該法拍底價應該已經創金融海嘯以來該豪宅新低。
寬頻房訊指出，相隔7年，曾登上最貴豪宅寶座的「帝寶」，去年12月竟出現第二戶法拍戶，不過，一、二拍卻無人承接，二拍流標後，司法院法拍公告今立刻發布，該戶三拍時間，預計為3月15日，底價則是一拍的64折，為2億1184萬元，拆算每坪底價約188.54萬元，相較該豪宅揭露實價，每坪最低240萬元，已經有著每坪將近60萬元價差。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據內政部實價網，2013年房市景氣好時，該豪宅曾有每坪298.2萬元的實價揭露紀錄，因此，一拍底價逼近每坪300萬元，並不令人意外，不過，二拍時，底價打8折，每坪約235萬元仍流標，預期是該法拍戶還帶有租約，必須等到2018年5月31日租約到期才能排除，投標民眾擔心對於屋況難以掌握，存有不少風險，且若事後協商想要排除租約，可能也難估計後續需花費的成本與時間。
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