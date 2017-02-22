漢堡王母公司宣布收購大力水手
2017-02-22 05:00
〔中央社〕由巴西3G Capital控股的「漢堡王」（Burger King）母公司、加拿大跨國企業「餐廳品牌國際」（RBI），今天宣布收購美國「大力水手」（Popeyes）炸雞連鎖店。
3G Capital的主要股東之一是巴西首富雷曼（Jorge Paulo Lemann）。RBI將以每股79美元，總額18億美元的價格收購大力水手。
RBI也是加拿大咖啡連鎖店Tim Hortons的母公司。
由雷曼控股的巴西私募股權投資公司3G Capital，持有約43%投票權的股份，在收購美國卡夫亨氏（KraftHeinz）等重量級食品公司後，聲名大噪。
在3G Capital也有股份的億萬富豪巴菲特（WarrenBuffett）旗下的波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway），同意支付30億美元優先股完成收購計畫。
RBI今天在網站聲明，「大力水手是全球最大的炸雞快餐連鎖店之一，在美國和另外25國擁有2688間餐廳，其全球業務將為RBI在逾100個國家和地區現有超過2萬間餐廳進行補充。」
收購消息一經宣布，大力水手股價即升19.22%，每股報78.83美元。
大力水手收購計畫預定4月完成。之後，連鎖店將以獨立方式在美國管理。RBI計畫未來幾年繼續發展在美國和國際市場上的品牌。
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