小米新品登台 英華達鴻海毅嘉受惠
2017-02-21 19:30
〔記者王憶紅／台北報導〕小米今在台灣發表小米Note2、紅米Noet 4X兩款智慧機，市場法人指出，小米相關供應鏈包括鴻海（2317）旗下富智康、英業達（2356）旗下英華達、聯發科（2545）、華通（2313）以及毅嘉（2402）可望受惠。
小米台灣總經理李佳峰表示，小米之前在台賣最好的紅米Note 4，事實上，自紅米Note 2之後，每月在台銷售量幾乎超過2萬台，對小米Note2、紅米Noet 4X期望很高。
目前人民幣貶值，小米產品在台售價是否會變動，李佳峰表示，小米具有電商直營優勢，本身成本比較低，且零組件採購都是長期，不會因為短期匯率波動，而調整價格。
李佳峰指出，小米專賣店首家高雄店開幕後，反映不錯，因此預計今年要再開2家小米專賣店，第二家有可能鎖定中部，預計第二季開幕，中長期是希望五都都要開小米專賣店，另外，加上米家在內，今年預計要開4-5家。李佳峰說，台北小米之家坪效相當不錯，一年業績可達2億元，假日人流量可達2000-3000人。
李佳峰說，米家是銷售智慧家庭相關的白色家電產品，其中，小米掃地機器人也預計3月底將會登台，而小米也預計3月下旬在台舉辦大型活動。
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