| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》胡金龍清壘、蔣智賢犧牲打 台灣逆轉
 首頁 > 財經

小米新品登台 英華達鴻海毅嘉受惠

2017-02-21  19:30

〔記者王憶紅／台北報導〕小米今在台灣發表小米Note2、紅米Noet 4X兩款智慧機，市場法人指出，小米相關供應鏈包括鴻海（2317）旗下富智康、英業達（2356）旗下英華達、聯發科（2545）、華通（2313）以及毅嘉（2402）可望受惠。

小米台灣總經理李佳峰表示，小米之前在台賣最好的紅米Note 4，事實上，自紅米Note 2之後，每月在台銷售量幾乎超過2萬台，對小米Note2、紅米Noet 4X期望很高。

目前人民幣貶值，小米產品在台售價是否會變動，李佳峰表示，小米具有電商直營優勢，本身成本比較低，且零組件採購都是長期，不會因為短期匯率波動，而調整價格。

李佳峰指出，小米專賣店首家高雄店開幕後，反映不錯，因此預計今年要再開2家小米專賣店，第二家有可能鎖定中部，預計第二季開幕，中長期是希望五都都要開小米專賣店，另外，加上米家在內，今年預計要開4-5家。李佳峰說，台北小米之家坪效相當不錯，一年業績可達2億元，假日人流量可達2000-3000人。

李佳峰說，米家是銷售智慧家庭相關的白色家電產品，其中，小米掃地機器人也預計3月底將會登台，而小米也預計3月下旬在台舉辦大型活動。

廣告
  • 小米台灣總經理李佳峰。（記者王憶紅攝）

    小米台灣總經理李佳峰。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小米 李佳峰 紅米
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：小米新品登台 英華達鴻海毅嘉受惠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.