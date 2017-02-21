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三大法人買超74億 外資買超77億

台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣74.08億元。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-21  14:58

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣74.08億元。

外資今天買超77.16億元，投信賣超3.89億元，自營商買超0.81億元。三大法人合計買超74.08億元。

台股今天漲10.73點，收在9763.93點，成交值新台幣889.77億元。

106年02月21日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,303,555,987 1,804,374,620 -500,818,633
自營商（避險） 3,982,834,006 3,400,133,105 582,700,901
投信 800,624,350 1,189,782,590 -389,158,240
外資及陸資 24,118,338,582 16,402,428,260 7,715,910,322
合計 30,205,352,925 22,796,718,575 7,408,634,350

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