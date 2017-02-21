遊戲橘子與日本AXEL MARK合作新手遊《馭時之輪》上市
2017-02-21 12:53
〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲橘子（6180）今（21）日宣布與日本東證MOTHERS上市企業遊戲公司AXEL MARK INC.合作，首款創新時間軸玩法日系動漫RPG手機遊戲《馭時之輪》中文版iOS、Android雙平台不刪檔封測將正式開跑，將挹注首季營收。
遊戲橘子《馭時之輪》產品負責人邱靖鈞表示，本次也首度與台灣角川合作，特別邀請2015角川華文輕小說大賞Boy's Side銀賞得主「月亮熊」老師，共同為遊戲中文化內容潤稿。此外，《馭時之輪》中文版更釋出「二創計畫」，以鼓勵玩家發揮創意為遊戲角色著色，投稿的作品將透過官方facebook粉絲團評選，獲得超過100個讚將有機會置入遊戲成為台灣在地化獨一無二角色。
搶佔時間軸的創新戰鬥系統下，遊戲內更設有供玩家即時PVP對戰的「競技場模式」，可大大滿足喜歡在線上與真人玩家一對一鬥智交鋒的刺激互動感。在模式中，可指定玩家或交由系統隨機配對實力接近的對手，進行線上即時對決，競技場獲得的獎勵還可用於角色養成中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 扭曲轉體1分鐘38次 「蜘蛛男孩」刷新世界紀錄
- 美女主播好厲害 只花18分鐘速產子
- 波蘭女迷火影忍者 變日職業棋士
- 商城變住商大樓 竹北人抗議
- NBA》季前簽3.8億合約 國王開除巴恩斯引球迷怒火
- 不滿媒體攻擊 馬：好像國民黨的失敗都是因為我？
- 自由廣場》雲林，讚！
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 禁運宰第4天 超市雞肉折扣減
- 首支司改國是會議影片曝光 司法院拋4大提案
- 學者陳翠蓮新書 從戰後美中體制重構228
- 發燒話題》錢多、地位高？ 醫學系學生說真相…
- 未干預匯市 央行準備資產五年新低
- 咳嗽兩週不癒 恐為肺阻塞
- 海倫清桃離婚34天 不堪寂寞勾胸肌男返香閨
- 逛五分埔車遭竊？原來是記錯停車位置
- 醫療資訊》植物人難出門 雙和「口腔照護中心」到宅醫護
- 巡邏路過土地公廟祈求保佑治安 當場抓到香油錢竊賊
- 《謠言終結站》蛋汁加鹽有毒？ 營養師︰不可信
- 對日抗戰14年 中國中小學新學期課本都改了
- 【玩家說法】缺乏安全觀念 事故頻傳
- 大屯山下藏岩漿庫 辛在勤：不能判定是活火山
- 咖啡連鎖店棄光泉換味全 網友：不喝了！
- 自由廣場》失竊的世代 談台灣母語
- 國軍出新招 辦高中射擊比賽推廣全民國防
- 素食名店超狂！店前機車全都是它的曬物架
- MLB》洋基打仲裁惡名昭彰 王建民也曾被這樣嘲諷
- 法蒂瑪聖母顯現100週年 週日屏東萬金大遊行
- 大山象樂食藝 養生功夫菜
- 大巨蛋、北藝中心礙連任 傳柯P定明年8月完工
- 新血趕不上退休 花蓮寄養家庭恐不足
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 年薪200萬 送博後到南加大
- 黃子佼唱RAP 怕唱成數來寶
- CBA》爆打林志傑遭禁賽 翟曉川心有不甘
- 週四起全台轉濕冷 吳德榮：北部低溫下探12度
- 大膽島昆蟲 驚見7新種
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遊戲橘子與日本AXEL MARK合作新手遊《馭時之輪》上市
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分