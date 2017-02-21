遊戲橘子與日本AXEL MARK合作新手遊《馭時之輪》上市

2017-02-21 12:53

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲橘子（6180）今（21）日宣布與日本東證MOTHERS上市企業遊戲公司AXEL MARK INC.合作，首款創新時間軸玩法日系動漫RPG手機遊戲《馭時之輪》中文版iOS、Android雙平台不刪檔封測將正式開跑，將挹注首季營收。

遊戲橘子《馭時之輪》產品負責人邱靖鈞表示，本次也首度與台灣角川合作，特別邀請2015角川華文輕小說大賞Boy's Side銀賞得主「月亮熊」老師，共同為遊戲中文化內容潤稿。此外，《馭時之輪》中文版更釋出「二創計畫」，以鼓勵玩家發揮創意為遊戲角色著色，投稿的作品將透過官方facebook粉絲團評選，獲得超過100個讚將有機會置入遊戲成為台灣在地化獨一無二角色。

搶佔時間軸的創新戰鬥系統下，遊戲內更設有供玩家即時PVP對戰的「競技場模式」，可大大滿足喜歡在線上與真人玩家一對一鬥智交鋒的刺激互動感。在模式中，可指定玩家或交由系統隨機配對實力接近的對手，進行線上即時對決，競技場獲得的獎勵還可用於角色養成中。