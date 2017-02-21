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房地產春燕來了？謝金河看營建股悄漲一倍

2017-02-21  07:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣房市低迷中，近日見到豪宅客掃貨，受到冷落的營建股更悄悄漲了一倍，出乎市場預料，財信傳媒董事長謝金河認為是，「房地產出現第一隻小春燕」，不過，房市能否脫出谷底，還要看年交易量能否回到30萬棟以上。

謝金河在臉書上指出，「營建股經常是景氣的領先指標，房地產崩落前，營建股已先跌一段，像2003年Sars來襲，宏盛跌到3.58，後來很快漲到36.8元，達欣工程也曾跌至.7元，冠徳跌至3.13，後來漲到50元，京城建設股價則從3.31大漲到72元。股價總算先於景氣之前到來。」

他分析房市，「去年房屋移轉棟數跌至25萬戶新低，不過今年以來已經出現台商買盤，像華固，興富發都出現台商一次買進好幾戶的保值買盤。上週高雄國硯也出現台商一次敲進三戶的景象。」，為低迷房市點出一個小亮光，但房市能否回春，「還要看低檔承接買盤是否積極，若今年房地產移轉棟數可以回到30萬棟以上，房屋稅可以合理調整，那麼房市的回穩現象就會更明朗！」。

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  • 營建股悄悄大漲。（圖擷取自yahoo股市）

    營建股悄悄大漲。（圖擷取自yahoo股市）

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