威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-02-20 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月20日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：12、16、17、24、35、38。第二區：04。

38樂合彩：12、16、17、24、35、38。

今彩539：02、15、23、29、34。

39樂合彩：02、15、23、29、34。

3星彩：442。

4星彩：8152。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」