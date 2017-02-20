威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-02-20 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月20日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：12、16、17、24、35、38。第二區：04。
38樂合彩：12、16、17、24、35、38。
今彩539：02、15、23、29、34。
39樂合彩：02、15、23、29、34。
3星彩：442。
4星彩：8152。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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