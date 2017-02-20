環球晶股臨會 小股東質疑股價飆漲

2017-02-20 09:36

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓廠環球晶圓（6488）今天上午舉行股東臨時會，有小股東會質疑公司成長性與股價飆漲的關聯性，指出去年前三季每股盈餘3元，較前年的5.8元為低，毛利率也由30％降到24％，為何股價反逆勢倍增？董事長徐秀蘭指出，股價是市場機制，她不回應，就小股東提出從事衍生商品有其必要的問題，她說明，衍生性商品主要是幣値避險考量，這次修訂設損失上限20％，現金部位也考慮在內。

環球晶圓去年底收購SunEdison Semiconductor Limited（SEMI），新環球晶圓成為全球第三大半導體矽晶圓供應商；今舉行股東臨時會，討論4項議案，包括修改背書保證辦法、資金貸與他人作業程序及從事衍生性商品交易處理程序、辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，以支應公司在產業動能復甦下持續成長。