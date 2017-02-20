2/20重要財經新聞一覽
自由時報財經︰證交所董座施俊吉︰量增不是短期過熱 應是健康成長 台股回溫 稅改勿殺雞取卵
近來台股量能回溫，證交所董事長施俊吉表示，開春以來台股成交量明顯增加，內外資都回來了，且應不是短期過熱，而是健康成長的狀態。他說，自復徵證所稅以來，台股低迷了四、五年，現在股市動能有恢復跡象，應在稅制上做一些優化，當沖交易降稅仍有必要，股利所得課稅也要檢討，但對散戶應有完整配套，不能降了大戶的稅、散戶稅負反而增加，且稅改不應「殺雞取卵」，不要只想到稅收，還要考量資本市場的健全。
相關新聞請見：證交所董座施俊吉︰量增不是短期過熱 應是健康成長 台股回溫 稅改勿殺雞取卵
蘋果日報財經︰MWC將登場 5大科技吸睛
2017年全球行動通訊大會（MWC）將登場，逾2200家廠商、10萬人次與會，展期可為巴塞隆納帶來逾4億歐元的經濟效益。台灣手機品牌廠宏達電、IC設計廠聯發科、電信廠中華電、遠傳及多家網通廠將與會，今年主題有5大重點，包含無人機、虛擬╱擴增實境、機器人、認知學習、人工智慧吸睛，而手機規格如Type- C、無線充電、快充、雙鏡頭、生物辨識也是可留意的趨勢應用。
工商時報財經︰全國工業、商業總會聯合調查 一例一休後...近５成老闆要漲價
「一例一休」對企業界衝擊多大？工總、商總昨（19）日共同發布七大工商團體調查旗下各會員廠商的問卷結果，72.8％企業年增逾3％人事成本、67.4％企業造成排班困擾、46.3％考慮調整價格、35.9％的企業將採「將生產線外移」、「轉單」、「歇業」及「加速自動化」等。
中國時報財經︰大康橋計畫 允將康活買氣夯
台中市長林佳龍宣布推動「大康橋計畫」，即將旱溪整治計畫，由原本國光橋到積善橋的1公里段，向上、下游延伸，成為目前台中市唯一親水、休憩的河岸公園，也為興大康橋特區建案帶動另一波買氣。
經濟日報財經︰一例一休衝擊 產業喊出走
「一例一休」元旦上路亂象頻傳，企業叫苦連天。根據工總和商總昨（19）日出爐的調查顯示，有二成以上企業將採「將生產線外移」、「轉單」、「歇業」因應，顯示「一例一休」將掀起台灣產業外移潮，使國內產業空洞化危機雪上加霜。
星島日報財經︰專家教路退休攻略 衣食住行股藏金蛋
香港暫時未有全民適用的退休保障計畫，而隨著科技發達，港人較以往更長壽。要過一個開心的退休生活，昨日出席香港理財月2017「理財策劃多面睇」講座的多位專家都傳授退休秘笈。有專家建議可以留意與日常衣食住行有關的股份。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 珍藏亞得里亞海珍珠─克羅埃西亞巡禮
- 全國基層農會改選 藍綠版塊未動
- E.戈登三分球稱霸 火箭第一人
- 自由談》從「大撈特撈」到「能撈就撈」…
- 最後一夜！ 台灣燈會大爆滿
- 鏗鏘集》高級台灣人陳庚金
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 各地有雨16縣市強風特報 週四冷氣團來襲
- 小檔案：水火同源
- 馬挺郝分散洪票源？吳敦義：不要這樣猜
- 02/20 各報重點新聞一覽
- Ella睡美人 老公出賣床照
- 最高院法官擬減額 80人降至17人
- 〈50 Plus〉媽媽的心靈存摺
- 〈愛瘋迷〉夫妻孕事 關你啥事
- 《中英對照讀新聞》Bike-promoting Belgian minister finds own cycle stolen－推廣騎自行車的比利時部長發現自己的單車被偷了
- 貴婦被控放任小孩亂跑 打破杯子卻不願原價賠償
- NBA》最遙遠的距離？這影片帶你看KD、魏少休息室座位（影音）
- 旅美自找的！ 何紹彬拚進馬林魚1A
- 相愛容易相處難 黎明樂基兒婚姻4年玩完
- 顏大和：制度面議題未提及 效果待觀察
- 川普誤稱瑞典遭恐攻 慘遭網友挖苦取笑
- 去年二備金最大支出 補助農漁災損35.7億
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 7月起 農會與產合社須加保產品責任險
- 風光受訪過後… 女士官督導長突調職
- 《醫生說法》酒測值1.1 接近神智不清
- 《順風婦產科》童星長大走偏 變臉全裸拍三級片
- 〈異同OPEN講〉帶領人民 朝正確方向邁進
- 跑步選對鞋 吸震不傷膝
- 看完歌神！老蕭噴淚 江蕙驚傳扭到
- 苗栗農會改選 8鄉鎮市激戰
- 梅蘭妮亞硬起來 反駁自己是花瓶
- 救國團三階段 都與國民黨關係密切
- 劉奕兒周旋3男 《美好年代》結局翻盤
- 忙完年改後 副總統︰下一步抗暖化
- 助弱勢者正確用藥 藥師進社區
標題：2/20重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email