2/20重要財經新聞一覽

2017-02-20 09:04

自由時報財經︰證交所董座施俊吉︰量增不是短期過熱 應是健康成長 台股回溫 稅改勿殺雞取卵

近來台股量能回溫，證交所董事長施俊吉表示，開春以來台股成交量明顯增加，內外資都回來了，且應不是短期過熱，而是健康成長的狀態。他說，自復徵證所稅以來，台股低迷了四、五年，現在股市動能有恢復跡象，應在稅制上做一些優化，當沖交易降稅仍有必要，股利所得課稅也要檢討，但對散戶應有完整配套，不能降了大戶的稅、散戶稅負反而增加，且稅改不應「殺雞取卵」，不要只想到稅收，還要考量資本市場的健全。

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蘋果日報財經︰MWC將登場 5大科技吸睛

2017年全球行動通訊大會（MWC）將登場，逾2200家廠商、10萬人次與會，展期可為巴塞隆納帶來逾4億歐元的經濟效益。台灣手機品牌廠宏達電、IC設計廠聯發科、電信廠中華電、遠傳及多家網通廠將與會，今年主題有5大重點，包含無人機、虛擬╱擴增實境、機器人、認知學習、人工智慧吸睛，而手機規格如Type- C、無線充電、快充、雙鏡頭、生物辨識也是可留意的趨勢應用。

工商時報財經︰全國工業、商業總會聯合調查 一例一休後...近５成老闆要漲價

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經濟日報財經︰一例一休衝擊 產業喊出走

「一例一休」元旦上路亂象頻傳，企業叫苦連天。根據工總和商總昨（19）日出爐的調查顯示，有二成以上企業將採「將生產線外移」、「轉單」、「歇業」因應，顯示「一例一休」將掀起台灣產業外移潮，使國內產業空洞化危機雪上加霜。

星島日報財經︰專家教路退休攻略 衣食住行股藏金蛋

香港暫時未有全民適用的退休保障計畫，而隨著科技發達，港人較以往更長壽。要過一個開心的退休生活，昨日出席香港理財月2017「理財策劃多面睇」講座的多位專家都傳授退休秘笈。有專家建議可以留意與日常衣食住行有關的股份。