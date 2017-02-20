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4.4兆娶聯合利華 卡夫正式放棄

2017-02-20  03:28

〔中央社〕美國卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz Co）今天同意，撤回以1430億美元（約新台幣4.4兆元）併購聯合利華公司（Unilever）的提議。

卡夫之前出其不意向聯合利華出價，欲打造全球消費食品巨擘，不過聯合利華17日以價格過低為由斷然拒絕。聯合利華旗下品牌包含多芬（Dove）香皂與立頓（Lipton）茶等。

路透社指出，根據熟知此事內情人士透露，卡夫撤回收購提議，原因是該公司才剛接觸聯合利華，消息就早早曝光，因此覺得實在太難商討出一份協議。

卡夫交涉收購聯合利華的傳聞已在股市流傳數月，卡夫17日被迫公開揭露這項提議，以符合英國的併購法規。

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