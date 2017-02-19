網拍上下半年各進口逾6免稅包裹 不可享優惠

2017-02-19 23:58

［記者吳佳蓉／台北報導］愛買網拍的看過來！財政部日前預告「進口頻繁認定原則」，明訂每年將分為「一到六月」及「七到十二月」兩周期，檢視民眾是否有頻繁進口情形，若在週期間進口免稅包裹超過六次以上，即不適用三千元以下免稅規定，第七個進口包裹即使金額未達免稅門檻，仍得繳稅。由於仍有技術問題待突破，新制預計最快也要三月後才能上路。

關務署官員表示，根據新預告的進口貨物認定原則，頻繁進口的定義為「半年內進口超過六次以上」，至於所謂「半年」指的是每年「一月到六月」及「七月到十二月」兩周期，於期間進口免稅包裹達六次以上，就算頻繁進口，周間結束就重新計算。至於進口次數的認定時點，則以進口報單上的日期為準。

舉例來說，林小姐一月到五月間在海外網站上買了六個包裹，金額都在三千元以下，進口時全申報免稅，六月時若進口第七個包裹，即使金額小於三千元，也得繳稅。不過，若是到七月後才再度海外購物，由於上半年計算周期已結束，在新開始的下半年計算周期內，才算第一個免稅包裹，仍可適用免稅。

官員指出，上述進口包裹次數的累計，並不包含應稅包裹的次數在內，例如一到五月在海外買了四個三千元以上應稅包裹及四個三千元以下免稅包裹，則只計算四次，而非上半年已進口八次。

官員表示，進口頻繁認定原則已於二月中預告公布，但實際生效前，還有許多技術問題待解決，加上三千元免稅門檻的檢討，也仍在進行中，可能考慮將兩者同時發布適用，因此，新制上路時程未定，最快也是三月後。考量公平性，今年上半年的計稅周期，將以認定原則生效後才開始起算；如四月一日生效，則四月一日至六月三十日間，進口次數高於六次才要繳稅。

另一方面，官員解釋，海外網拍貨品寄送的管道有兩種，一種是進口郵包，一種是郵包外的進口貨物，以快遞空運貨物最大宗。兩者都有頻繁進口不享免稅的規定，但與郵包的規定稍有不同，進口貨物在頻繁進口的認定上，少了「一個月內兩次以上」的限制；不過，進口貨物的收件人，只要是同一人就開始起算進口次數，不管寄件地址是否相同，這點也與進口郵包不同。