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不像阿發狗生來打敗人 AI應用華生凸顯人類價值

2017-02-18  11:48

〔記者陳柔蓁／台北報導〕人工智慧（AI）最為人所知的應用案例，是在需要精細思慮和判斷的棋藝擊敗人類，從二十年前出現的超級電腦「深藍」（Deep Blue）到去年的AlphaGo（網路戲稱為「阿發狗」），IBM開發出AI系統「華生（Watson）」，在各領域將資料結構化並分析，提供幾個解決方案讓主事者做最適決策，應用領域遍及金融、行銷、企管、壽險、資安、農業、醫療、製造等。

身在各種資訊滿溢的時代，資訊爆量的程度已經不是傳統分析法可以解讀，於是大數據與雲端運算成為顯學。「華生」比傳統的AI更先進之處在於，加入認知與學習能力，資訊能夠跨領域的連結，可以成為人類的智慧助理，也為跨界技術帶來新的合作關係，讓應用回歸於人類生活，由此提升人類的價值。

例如華生能變身月下老人，協助人們尋找伴侶。聯合利華旗下康寶與IBM聯手打造「味覺辨識器」，除了設計出符合消費者口位的食譜，還取得十二個國家、一萬兩千位消費者的味覺偏好，其中78％的人受到具同樣味覺偏好的人吸引。這個品牌宣傳方式為人類消費帶來新體驗，獲得坎城國際創意節金獅獎。

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  • IBM開發的AI系統「華生（Watson）」。（圖擷取自IBM Watson臉書）

    IBM開發的AI系統「華生（Watson）」。（圖擷取自IBM Watson臉書）

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2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
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