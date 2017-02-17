大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-02-17 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月17日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：06、16、21、23、46、49，特別號：39。
49樂合彩：06、16、21、23、46、49。
今彩539：02、08、10、18、31。
39樂合彩：02、08、10、18、31。
3星彩：015。
4星彩：4276。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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