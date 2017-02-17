大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-02-17 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月17日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：06、16、21、23、46、49，特別號：39。

49樂合彩：06、16、21、23、46、49。

今彩539：02、08、10、18、31。

39樂合彩：02、08、10、18、31。

3星彩：015。

4星彩：4276。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。