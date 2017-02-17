中普氣體爆經營權之爭 中石化董座痛批經濟部中辦

2017-02-17 10:38

〔記者張慧雯／台北報導〕中石化轉投資的中普氣體爆發經營權之爭衝突，中普氣體董事長同時也是中石化董事長林克銘今（17日）召開記者會，表示合資翻臉是因為中石化阻擋美商利用中普經營團隊吸收高達8700萬美元的潛在損失！

林克銘指出，他絕對不是經濟部中部辦公室形容的弱勢董事長，事實上依據中石化與美商的合資協議內容，本來就由中石化指派中普董座職務，過去6次向中辦申請登記卻屢遭無理拒絕。

他也痛批，中辦謊稱屆滿有3個月的改選期間，但實際只給2個月，全然漠視最高法院判決，拖延近1年才同意登記，又馬上遭到解任。而中辦更核准美商下週召開臨時股東會修改組織章程，中石化原本可保有3席董事（且可指派董事長）、1席監察人，結果讓持股49％的中石化變成只剩下1席董事。

林克銘也指出，中辦准許美商在下週召開臨時股會修改公司章程，將導致美商全面掌控中普公司，屆時可能衝擊國內半導體產業，希望中辦能秉持行政中立原則。