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遠東航空4月引進2架ATR72-600飛機

2017-02-16  19:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空於2月10日正式與Nordic Aviation Capital簽訂4架ATR72-600租賃合同意向書（LOI），今日宣佈引進新機隊，第一階段引進二架法國ATR72-600，朝4月中旬能夠投入營運為目標；未來新機隊加入營運後，配合現有MD機隊將可提升離島整體運能與航班密度，並讓遠航整體機隊機齡更年輕化，各航線調度更有彈性。 新機隊引進是遠東航空復飛以來營運規模的重大進展，遠航表示，配合公司引進新機隊政策，已進行航務、機務、空服三大體系相關訓練，可投入執行新機飛航任務，後續將配合民航局新機5階段審核程序。

另外，因應未來新機隊加入，遠航將持續進行人力的擴編，機務維修人力、飛航機師、空服都將招募生力軍，加速提升遠航整體飛航競爭力。遠航表示，去年12月份就開始籌畫，包含機師、相關手冊也都在準備，應該可加速新機5階段審核程序，朝4月中旬為目標努力。

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  • 遠航ATR72-600飛機示意圖。（圖：遠東航空提供）

    遠航ATR72-600飛機示意圖。（圖：遠東航空提供）

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