打造智慧機械之都 中市盼解決核心技術及土地問題
〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院打造中台灣為全球智慧機械之都，市長林佳龍肯定中央將「智慧機械推動辦公室」設在台中，發揮「接地氣」的優勢，但也希望中央協助解決核心技術及土地取得問題，加強與國際合作，提升競爭力。
林佳龍昨（15）日參加民進黨中常會，會中針對「五大創新研發產業計畫-智慧機械」進行討論，總統蔡英文邀請林佳龍進行相關補充說明時，做以上表示。
林佳龍表示，他在台中的十幾年期間，一直向精密機械、工具機、航太為主的製造業學習。當時在蔡英文競選總統時提出「五大創新研發產業」，選後也是第一個通過以台中為「智慧機械之都」，主要是黃金縱谷的產業聚落加上政府的角色，剛好可以解決現在的產業發展瓶頸。
他認為，新政府執政時已將兆元產業當作目標，但一直無法跨越，相信今年有這個政策動力，很有可能突破兆元，也已經得到業界普遍信心。政府首次將中央產業政策推動辦公室設在地方，這是一項創新作為，可以鏈結在地、鏈結國際、鏈結未來，跨出關鍵第一步，他也期望5+2的創新研發產業均得以鏈結在地，發揮「接地氣」的優勢。
林佳龍指出，智慧機械推動辦公室設在地方，讓大家覺得很有希望，因為每一天都可以合署辦公，市府也在精密機械園區找了一個服務中心，馬上讓智慧機械推動辦公室進駐，未來將移到水湳經貿園區內30公頃的創新研發專區，希望將所有的產、學、研、政府、法人群聚在專區內。
然而，這項政策有幾個需要突破之處，一個就是核心技術問題，包括「控制器」與「感測器」，均必須由國家運用，才有辦法趕上進度，希望未來政府能夠在解決關鍵技術上與國際合作，搭配地方努力增加核心技術，提升競爭力。此外，會展中心、人才培育、創新研發的法人以及土地取得，也都需要政策支持。
林佳龍認為，漢翔及中科院生產基地都在台中，蔡英文宣布「國機國造」，智慧機械結合航太產業，這是「強強結合」，以航太投資帶動精密機械及工具機零組件的提升，才有辦法達到國際認證、擁有穩定市場。
他期望中央協助市府取得智慧機械的3塊土地，一是水湳旁邊緊鄰的漢翔及中科院45公頃土地，它們較為封閉，盼在政策指導之下，能讓更多總部進駐，未來將能群聚出最高薪尖端的人才與研發能量；其次是神岡豐洲科技工業園區第二期開發，以前一直遇到環評問題，市府已經送案，期望行政部會儘速審查，讓該案及早通過，未來也能群聚為智慧機械園區；第三是清泉崗機場周邊約100公頃的智慧製造園區，在清泉崗門戶計畫的範疇內，先前因為定位不明，未獲內政部審查通過，市府已重新送案，期望這次能順利通過，取得土地打造智慧機械園區。
林佳龍也說，因應美國總統川普喊話，要製造業重返美國，以及東協在做「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的整合，若配合新南向政策，可以將RCEP作為進口替代；將核心技術留在台灣，而新南向部分若有適當的工業區，將可透過政府適度談判，形成龐大市場。以印尼而言，該國大部分機器均為進口，若台灣能做為東協的進口替代國，將是擴充產業界規模及市場的重大機會。
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標題：打造智慧機械之都 中市盼解決核心技術及土地問題
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