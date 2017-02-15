華信航空第二機隊上半年成立 主攻國內線
2017-02-15 17:16
圖左到右分別為華信總經理韓梁中、華航總經理謝世謙、華航董事長何煖軒，虎航董事長張鴻鐘。（記者王憶紅攝）
〔記者王憶紅／台北報導〕華航董事長何煖軒指出，華信航空目前旗下機隊適合二小時以上的航程，因此計畫組第二機隊，服務國內線，並將在上半年成立。
至於班機購買問題，何煖軒說，目前不能透露。由於復興航空尚積欠華航費用，因此外界預期，華航不排除會租賃復興航空的ATR。華信航空目前有七架飛機。
華信航空總經理韓梁中指出，華信航空今年將持續推廣兩岸及國際不定期包機，包括台中-梅州包機維持每週二飛航2班，台中-大分規劃由包機轉為定期航班，另外配合立山黑部開山及賞櫻團，華信航空將自4月6日起開航台中-名古屋定期包機航線，每週飛航3班。
國內航線部分，2月15日完成北-花階段性任務，華信航空自2月15日起將接手復興航空台中-花蓮航線，每週3班，便利旅客往返。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 兒子黏阿嬤 萁萁淚訴被趕出門
- 經典賽》荷蘭赴亞利桑那集訓 找韓職球隊練兵
- 農會選舉傳賄選疑案 村長送禮盒10萬交保
- 「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
- 頭份冒牌稽查員詐罰金 攤商別上當
- 佛林閃辭美國安顧問 傳哈沃最有望接任
- 被爆熱戀王家梁 周曉涵羞認很會取悅男友
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 《觀察筆記》等待美麗
- 禽流感升溫 屏東設立檢疫消毒站
- 智慧機械產業發展 蔡英文：核心技術很重要
- （影音）星光碧昂絲神改編 吸引原唱點讚
- 華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元
- 自由開講》對二二八事件紀念日又將到的省思
- 老翁保育區內磯釣 最高恐罰15萬元
- 驚悚！採椰工疑心臟病發 半吊10米樹亡
- （影音）林大晉不怕過氣 情人節甜唱「永恆」獻粉絲
- 日職》越投越帶勁？ 松坂大輔最快僅136公里...（影音）
- 包商落跑 烏坵營舍工程停擺近1年
- 李秀環驚爆 童仲彥打他老母...
- 不畏情人節「諸事不宜」 108對訂終身
- 勾結「俄」勢力 川普國安顧問閃辭
- 司改國是會議分組會將登場 律師界代表出爐
- 恐怖情人！不爽分手 男子尾隨前女友砍新歡
- 新《終極三國》未播先招罵 子閎反要網友「多罵他」
- 說好 10 年之約 黃永富夫婦永遠缺席了
- 摩鐵毒趴6人嗨 竹市刑大臨檢破獲
- 清純女星路邊哈菸被抓包 粉絲護航「P的」
- 金手獎選手談備戰 練到難以喘息
- 24記3分砲轟倒勇士 金塊追平NBA紀錄
- 韌帶斷裂後 歐陽妮妮生活變這樣
- 司改代表出爐 傳全聯會推5律師全軍覆沒
- 火爆陽光男 接受輔導譜師生戀
- 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
- 擴大防護網 奇美醫院走入社區照護獨老
- 漠視不關心？基隆自殺通報比逐年下降
- 88條免費公車 4月起上下車須刷卡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：華信航空第二機隊上半年成立 主攻國內線
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分