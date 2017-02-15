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華信航空第二機隊上半年成立 主攻國內線

圖左到右分別為華信總經理韓梁中、華航總經理謝世謙、華航董事長何煖軒，虎航董事長張鴻鐘。（記者王憶紅攝）

2017-02-15  17:16

〔記者王憶紅／台北報導〕華航董事長何煖軒指出，華信航空目前旗下機隊適合二小時以上的航程，因此計畫組第二機隊，服務國內線，並將在上半年成立。

至於班機購買問題，何煖軒說，目前不能透露。由於復興航空尚積欠華航費用，因此外界預期，華航不排除會租賃復興航空的ATR。華信航空目前有七架飛機。

華信航空總經理韓梁中指出，華信航空今年將持續推廣兩岸及國際不定期包機，包括台中-梅州包機維持每週二飛航2班，台中-大分規劃由包機轉為定期航班，另外配合立山黑部開山及賞櫻團，華信航空將自4月6日起開航台中-名古屋定期包機航線，每週飛航3班。

國內航線部分，2月15日完成北-花階段性任務，華信航空自2月15日起將接手復興航空台中-花蓮航線，每週3班，便利旅客往返。

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