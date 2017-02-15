平板衰退幅度趨緩 蘋果今年至少推三款新品

2017-02-15 15:44

〔記者陳梅英／台北報導〕全球市場研究機構TrendForce最新研究指出，2016年全球平板電腦出貨總量約1.574億台，年衰退6.6%；展望2017年，平板產品出貨除了需求持續受到大尺寸手機等產品排擠外，也將因韓廠減少面板供給，壓抑部分平板品牌廠與白牌廠商出貨量，TrendForce預估，2017年全球平板電腦出貨將持續衰退6.1%，總量達1.478億台。

以品牌廠出貨排名來看，蘋果iPad全年出貨4255萬台，年衰退14.1%，表現優於預期，仍站穩第一名寶座，筆記型電腦分析師王靖怡指出，蘋果將在2017年推出3到4款新機種，除即將推出的平價9.7吋產品外，後續尚有12.9吋及新尺寸10.5吋iPad。在多款新品上市及看好平價9.7吋iPad銷售下，TrendForce預估，2017年iPad出貨僅小幅衰退6～8%，總量約4,000萬台。此外，蘋果甚至有推出iPad mini Pro的規畫，若於2017年上市，全年出貨將有望停止跌勢甚至成長。

排名第二為三星；王靖怡表示，三星2016年平板出貨達2,700萬台，年衰退19.4%，在品牌中排名第二。王靖怡指出，在整體平板需求逐年下滑及眾多競爭者的壓力下，三星勢必得端出更具獨特性的產品以保獲利，因此在2017年仍將主打搭載OLED面板的機種，如第一季上市的兩款9.7吋、12吋新品。由於三星仍強打高階OLED機種，拉抬出貨的效應不佳，TrendForce預估，2017年三星平板出貨恐怕仍有8～10%的年衰退空間，出貨總量約落在2,500萬水位。

亞馬遜在龐大會員支持下，加上在2016年第四季持續大力促銷，全年平板出貨達1,100萬台，大幅年成長99.4%，一舉站上第三名寶座。

聯想全年出貨1,090萬台的水位，年成長達12.3%，位居第四，之後依序為華為與微軟；王靖怡表示，2017年微軟雖計畫於上半年發表Surface Pro 5，然而受三星顯示器淡出液晶面板市場衝擊，而市場上Oxide產能又有限，預估在遭遇供給瓶頸下，年度出貨量將不到300萬台。此外，微軟也正在規畫10吋新品，若順利於2017年底上市，則可望挽回出貨頹勢。

華碩2016年平板出貨量為340萬台，年衰退35.3%。華碩目前對平板產品的策略維持在以獲利為目的，因此不積極降價促銷，預計今年也將維持相同獲利策略，在出貨量上預估會有5～10%的下滑空間。