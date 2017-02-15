平板衰退幅度趨緩 蘋果今年至少推三款新品
〔記者陳梅英／台北報導〕全球市場研究機構TrendForce最新研究指出，2016年全球平板電腦出貨總量約1.574億台，年衰退6.6%；展望2017年，平板產品出貨除了需求持續受到大尺寸手機等產品排擠外，也將因韓廠減少面板供給，壓抑部分平板品牌廠與白牌廠商出貨量，TrendForce預估，2017年全球平板電腦出貨將持續衰退6.1%，總量達1.478億台。
以品牌廠出貨排名來看，蘋果iPad全年出貨4255萬台，年衰退14.1%，表現優於預期，仍站穩第一名寶座，筆記型電腦分析師王靖怡指出，蘋果將在2017年推出3到4款新機種，除即將推出的平價9.7吋產品外，後續尚有12.9吋及新尺寸10.5吋iPad。在多款新品上市及看好平價9.7吋iPad銷售下，TrendForce預估，2017年iPad出貨僅小幅衰退6～8%，總量約4,000萬台。此外，蘋果甚至有推出iPad mini Pro的規畫，若於2017年上市，全年出貨將有望停止跌勢甚至成長。
排名第二為三星；王靖怡表示，三星2016年平板出貨達2,700萬台，年衰退19.4%，在品牌中排名第二。王靖怡指出，在整體平板需求逐年下滑及眾多競爭者的壓力下，三星勢必得端出更具獨特性的產品以保獲利，因此在2017年仍將主打搭載OLED面板的機種，如第一季上市的兩款9.7吋、12吋新品。由於三星仍強打高階OLED機種，拉抬出貨的效應不佳，TrendForce預估，2017年三星平板出貨恐怕仍有8～10%的年衰退空間，出貨總量約落在2,500萬水位。
亞馬遜在龐大會員支持下，加上在2016年第四季持續大力促銷，全年平板出貨達1,100萬台，大幅年成長99.4%，一舉站上第三名寶座。
聯想全年出貨1,090萬台的水位，年成長達12.3%，位居第四，之後依序為華為與微軟；王靖怡表示，2017年微軟雖計畫於上半年發表Surface Pro 5，然而受三星顯示器淡出液晶面板市場衝擊，而市場上Oxide產能又有限，預估在遭遇供給瓶頸下，年度出貨量將不到300萬台。此外，微軟也正在規畫10吋新品，若順利於2017年底上市，則可望挽回出貨頹勢。
華碩2016年平板出貨量為340萬台，年衰退35.3%。華碩目前對平板產品的策略維持在以獲利為目的，因此不積極降價促銷，預計今年也將維持相同獲利策略，在出貨量上預估會有5～10%的下滑空間。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 巷弄燈區具特色 謝謂君期許藝閣邁向國際舞台
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 週刊爆毆妻又打母 童仲彥：我媽很生氣...
- 澎湖元宵龜結緣 又見連霸有緣人
- 吳億偉／口是心非
- 美官員：俄軍機危險接近美驅逐艦
- 日職》「巨人」廖任磊投球 隊友直呼好恐怖
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 「老闆娘討客兄」水果行公休
- 佛林閃辭美國安顧問 傳哈沃最有望接任
- 北投溫泉水費漲 業者成本多17％
- 半百男星祝女兒情人節快樂 反遭嗆「情人太多」
- 新垣結衣封日劇奧斯卡戲后！《月薪嬌妻》奪7獎大贏家
- 老婦腿軟失禁 竟是脊髓腫瘤
- 獨家》綠營建議文總執委、諮委曝光 李永豐、吳念真等在列
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 平溪櫻花初綻 桃花、玫瑰爭妍
- 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taxi driver faces 15 years in jail for sexual assault
- 金手獎選手談備戰 練到難以喘息
- 野鳥公園群聚 居民憂禽流感
- 退將力挺郝龍斌 高喊支持「一個中國」
- NBA》尚書大人真機靈 泰瑞讚可愛「根本馬刺喬丹」
- 金正男被刺殺 傳女殺手疑似是越南籍
- 網球》前主播稱大威「猩猩」 被解雇後硬凹提告 （影音）
- 媽祖指示遶境多帶「筊」？ 恍神女連偷17組
- 趁燈會漲5倍車資！小黃敲竹槓 虎尾到斗六索價2700元
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 黃復興通令繳百人連署書 郝辦質疑
- NBA》詹皇這記超美技助攻 對手、球迷都看傻（影音）
- 「龍先生」張震登柏林 大獲好評搶影帝
- 中職》富邦明出戰江蘇 增菘瑋驗收春訓成果
- 自由廣場》郝龍斌民調論絕非「假議題」
- 罹難者家屬逼問「車誰的？」 負責人低頭不語
- 里長嗆「市長能不能等」 柯P：還有6年、我比郝快
- 北韓特務愛搞暗殺 金正男表哥也慘遭毒手
- 謝恩情人節給浪漫體驗 王子告白歐陽娜娜
標題：平板衰退幅度趨緩 蘋果今年至少推三款新品
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email