美穩步通膨 葉倫暗釋升息訊號

2017-02-15 05:00

〔中央社〕美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫今天說，預期美國經濟將持續溫和成長，如果等待升息時間太長，可能引起快速通貨膨脹，屆時聯準會被迫突然升息，恐傷害美國經濟成長。

葉倫（Janet Yellen）上午在國會聽證會上做上述表示。

儘管她未明確指出3月的Fed會議上將宣布升息，但多數分析解讀，她對通膨的看法及升息採開放的態度，正是釋放可能升息的訊號。

葉倫說，她預期經濟將繼續保持溫和成長，而目前美國的通貨膨脹率按年均計算約1.6%，接近Fed設定的2%的目標，預計通膨將繼續微幅成長。

葉倫提醒，若升息等待的時間太長，會引起快速通膨，屆時將迫使聯準會突然升息，這會傷害經濟復甦。

她還表示，由於政府支出、稅收、生產率成長和海外發展等方面可能有變化，經濟前景具「相當不確定性」。

金融危機引發的全球經濟風暴期間，聯準會為拉抬美國的經濟成長，不但採取貨幣的量化寬鬆政策，也將利率下調到接近零的水準；過去14個月，聯準會已升息兩次，目前聯邦基準利率為0.50%至0.75%區間。