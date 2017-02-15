| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 財經

美穩步通膨 葉倫暗釋升息訊號

2017-02-15  05:00

〔中央社〕美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫今天說，預期美國經濟將持續溫和成長，如果等待升息時間太長，可能引起快速通貨膨脹，屆時聯準會被迫突然升息，恐傷害美國經濟成長。

葉倫（Janet Yellen）上午在國會聽證會上做上述表示。

儘管她未明確指出3月的Fed會議上將宣布升息，但多數分析解讀，她對通膨的看法及升息採開放的態度，正是釋放可能升息的訊號。

葉倫說，她預期經濟將繼續保持溫和成長，而目前美國的通貨膨脹率按年均計算約1.6%，接近Fed設定的2%的目標，預計通膨將繼續微幅成長。

葉倫提醒，若升息等待的時間太長，會引起快速通膨，屆時將迫使聯準會突然升息，這會傷害經濟復甦。

她還表示，由於政府支出、稅收、生產率成長和海外發展等方面可能有變化，經濟前景具「相當不確定性」。

金融危機引發的全球經濟風暴期間，聯準會為拉抬美國的經濟成長，不但採取貨幣的量化寬鬆政策，也將利率下調到接近零的水準；過去14個月，聯準會已升息兩次，目前聯邦基準利率為0.50%至0.75%區間。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：美穩步通膨 葉倫暗釋升息訊號


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.