東芝虧損1922億元 社長宣布將辭職下台

今下午5點時東芝向市場發布2016年4月到12月的財報數據，結果先前收購的美國子公司「西屋核電」業績慘澹，虧損額竟高達7125億日元（約合新台幣1922億元）。圖為東芝總裁崗川智。（美聯社）

2017-02-14 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本電子大廠東芝（Toshiba）週二意外宣布延後發布財報，導致股價聞聲爆跌8%，下午5點時東芝又對市場發布2016年4月到12月的財報數據，結果虧損額竟高達7125億日元（約合新台幣1922億元），東芝社長志賀重範已宣布將辭職下台。

綜合媒體報導，東芝原訂要在週二發布最新一季財報，今上午卻意外宣布延後發布，引發投資人的不安情緒，午後東芝股價一度暴跌9.45%，最終以下跌近8%，並以每股229.6日元作收。

今下午5點時東芝又突然對市場發布2016年4月到12月的財報數據，據東芝指出，因先前收購的美國子公司「西屋核電」業績慘澹，在4月到12月間虧損幅度高達7125億日元，在此拖累下，東芝預估到今年3月為止的2016會計年度，全年淨虧損可能會來到3900億日元（約合新台幣1071億元），東芝社長志賀重範也為此宣布將辭職下台。

為彌補虧損，東芝計畫分拆半導體業務、並出售部分分拆事業股權，目前則傳出台灣的鴻海集團、SK海力士半導體（SK Hynix）、威騰電子（Western Digital）等公司，都參與競標東芝旗下快閃記憶體晶片業務的少數股權。