川普政策衝擊世界經濟 惠譽：這5國最危險！
2017-02-11 17:42
惠譽警告，川普的經濟等政策對全球經濟造成潛在風險，加拿大等5國將最受影響。（彭博社）
〔即時新聞／綜合報導〕信評機構惠譽（Fitch）當地時間10日就美國總統川普的經濟政策表示，全球經濟將受到衝擊，其中加拿大、德國、中國、日本和墨西哥所受影響最大。
綜合外媒報導，惠譽10日一項聲明提到川普政府的經濟政策潛在負面影響。報告指出，川普政府對國際經濟和全球主權信用構成威脅，美國政策充滿不確定性，加上保護政策，令經濟條件帶來不安。
惠譽列出可能受到打擊的美國貿易夥伴，其中最可能面臨嚴重衝擊的是加拿大、德國、中國、日本和墨西哥，這些國家都曾被川普或他的顧問指控從不公平的貿易協定受惠，未來還可能造成更多國家受到影響。
報導指出，川普政府已退出TPP，並希望重啟談判北美自由貿易協定，川普也對遷廠至其他國家的公司發表嚴厲措詞。對此惠譽分析師認為，目前還看不出這些動作的後果，但已經破壞世界局勢。
此外，惠譽也警告投資美國公司，把產品銷往美國的國家，名單包括加拿大、英國、荷蘭、墨西哥、德國、中國、巴西等國。
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