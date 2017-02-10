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中國1月出口增7.9％ 優於預期

中國今年1月出口年增7.9%、進口大增16.7%，超過市場預期。圖為北京街頭一景。（法新社）

2017-02-10  17:38

〔編譯王惠慧／綜合報導〕受基期低、國內外需求強勁的提振，中國今年1月出口年增7.9%、進口大增16.7%，超過市場預期。路透報導指出，在亞洲出口商面臨美國保護主義之際，此數據對中國而言將是迎接新年度的好兆頭。

《華爾街日報》報導，中國出口數據改善，市場將會擔心，美國可能透過懲罰性政策縮小兩國貿易逆差；美國總統川普上週才抨擊中國、日本及德國，稱三個美國主要貿易夥伴貨幣嚴重低估，將傷害美國公司及消費者。

2016年全年中國出口年減8%，為2009年以來最差表現。根據中國海關總署週五公布數據，今年1月出口年增7.9%，較去年12月年減6.1%大幅提升，也優於《華爾街日報》此前調查11位經濟學家預估的成長3.1%。

進口在今年1月也大增16.7%，高於去年12月的3.1%，同樣優於預期，經濟學家認為，亞洲出口型經濟體的前景改善，可能在近期內將推動亞洲貨幣升值。

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