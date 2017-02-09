美商KTI將在台投資30億 攜手正達搶攻變色玻璃市場

2017-02-09 18:14

〔記者陳梅英／台北報導〕正達今日宣布與美商Kinestral Technologies Inc.（KTI）宣布結盟，合攻智慧型節能變色玻璃市場，KTI並宣布在台灣投資1億美元（30億元台幣），利用正達苗栗兩座廠房，於台灣量產Halio™智慧變色玻璃，搶攻全球千億美元的建築玻璃市場。

正達董事長鐘志明表示，正達對於變色玻璃的研究與生產開發歷時多年，一直在尋覓真正效率高、價格合理的技術進行生產合作，經過一年多的測試，正達對KTI技術深具信心，且可以利用正達現有設備進行生產，雙方如能進行合作，不僅可滿足KTI對產能需求，讓Halio™快速上市，也能讓正達產品線更多元化，提升產能利用率及設備效率。

鐘更打趣說，KTI是他親自出馬，才說服留在台灣投資，經濟部應感謝正達幫忙政府招商成功。

KTI執行長S.B Cha表示，當初選擇投資設廠地點看過新加坡、日本，最終落腳台灣，主要是有正達現有廠址與技術，能用最低資本與營運成本，在最快時間導入量產，另外也希望借由正達以及泛鴻海集團進軍中國市場。

KTI所研發的Halio™智慧型變色玻璃，最大特色是可以在3分鐘之內，由全亮狀態到全暗，也可調成深淺不同的自然灰，既具備環保、節能功能，還能提供隱私保障，與競爭對手產品至少要20分鐘以上才能完全變色相比，不僅變色速度更快、且更均勻、更省電。

此外，Halio™智慧型變色玻璃可單獨作為窗戶或隔間，全亮時與一般玻璃無異，同時又與家用或建築自動系統結合，

正達總經理江嘉斌表示，KTI關鍵技術在於專利的變色材料，但KTI本身除了在美國有一條實驗線之外，並不具量產經驗，與正達合作最大好處在於正達可提供廠房，又有現成鍍膜機，至於日後市場行銷、經銷，正達與KTI還在討論中，目前Halio™已經在美國、日本市場發表，美國市場由KTI自己負責，日本市場有投資者旭硝子，正達希望能談下中國市場的行銷。

根據規劃，KTI將在近期於台灣成立子公司，租用正達與旭硝子位於苗栗廠房，最快預計年底試產，明年第一季正式量產。