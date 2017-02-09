薪資扣除採雙軌制 最遲2020申報適用

財政部表示，按大法官要求，財部會在2019年2月7日前修法完成，最遲2020年申報2019年所得時適用，薪資所得將從現行的單軌制，改為雙軌。圖為民眾報稅畫面。（資料照）

2017-02-09 13:02

［記者吳佳蓉／台北報導］大法官釋憲，認為薪資所得只能定額扣除、不能列報必要費用屬違憲，要求財政部兩年內檢討。對此，財政部今日召開記者會說明，按大法官要求，財部會在2019年2月7日前修法完成，最遲2020年申報2019年所得時適用，薪資所得將從現行的單軌制，改為雙軌，新增如核實列舉成本扣除、定率扣除等額外可選擇的扣除方式。

財政部賦稅署副署長宋秀玲解釋，大法官第745號解釋，主要針對的是綜所稅薪資所得的扣除方式，現行一律只能以「定額扣除」（現為12.8萬元），不符憲法平等權原則，需進行修正。不過，大法官並未否認現行定額扣除的方式，考量稽徵成本、舉證成本單據不易，此種簡便稽徵的方式，對一般民眾依然有利，惟還是應給予必要費用較多的薪資所得者，更彈性的扣除方式。

對於解釋令可能影響的稅收、族群，宋秀玲表示，目前財政統計上，沒有相關資料可供估算，還需要花時間去釐清。時程上，後續得修正所得稅法，並訂定子法規；由於大法官給的檢討期限是2019年2月7日，加上考量綜所稅是年度申報的概念，因此最遲會讓民眾在2020年申報2019年所得時適用。

至於未來修正方向，宋秀玲指出，會從現行一律只能用定額扣除的單軌制，改為雙軌，提供與職務相關成本費用高於法定薪資所得特別扣除額的民眾選擇，將廣泛搜集各國資料作爲參考。目前各國，除定額扣除外，還有定率扣除（薪資幾成可減除）或是核實按照列出的成本費用單據扣除。

舉例來說，美國是採較複雜的列舉扣除、日本定率扣除、韓國所得稅額扣除、新加坡採核實認列必要成本費用（但有上限），中國則是和台灣一樣採定額扣除。