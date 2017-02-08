黃志芳掌貿協 推「航海王」、重申兩岸經貿不受影響

外貿協會董事長黃志芳（８日）今正式交接，圖為他在交接後致詞。（記者羅倩宜攝）

2017-02-08 12:21

〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會董事長黃志芳今（8日）正式交接上任，立刻成立一個工作line群組，命名為「航海王」，要同仁效法海盜驍勇善戰的精神，協助台商在全球開拓市場。針對兩岸關係，黃志芳表示，上任後將持續辦理中國名品展、洽邀買主來台。至於他個人是否已與中方見面，他說：「未來有機會。」

外貿協會今舉行董事長交接典禮，主掌蔡政府「新南向政策」的黃志芳正式走馬上任。針對各界關心的兩岸經貿，黃志芳表示，對中拓銷不會減弱，今年已規畫20項活動，也洽邀30位中國買主來台；另外，也與中國兩到三個城市接洽辦理名品展。

黃志芳表示，「兩岸經貿請大家不必擔心。中國是台灣重要市場，若加計香港，已占台灣出口比4成。台灣則是中國第三大進口來源國， 因此開拓對中貿易是重要責任。」

黃志芳於元月20日上任，他表示，至今一個多月，感覺這個新職務是承接貿協的光榮傳統，也接下對外貿易的重責大任。「小時候家裡是做機械設備輸出至東南亞，我經歷過中小企業創業的艱辛；2008年卸下公職後，我也經歷資通訊、文創綠建築等産業，很清楚台商在全球打拼的種種問題。」

對於未來貿協工作重點，黃志芳表示，已成立「航海王」的line工作群組，「效法海賊王及哥倫布的膽識，協助台商拓展海外市場。另外，貿協也要做『聰明的整合者』，在貿協內部及政府部會間充份整合，成為系統化的貿易作戰部隊。」

針對新南向，黃志芳表示，今年貿協將在東協五國舉辦台灣形象展，宣傳台灣的軟實力；另也在貿協的高雄培訓中心，培養越南語、泰語人才，就近滿足在地産業的需求。