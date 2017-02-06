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去年11-12月發票 開出12張千萬大獎

2017-02-06  09:35

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部表示，去年11-12月期統一發票已於1月25日開獎，詳細中獎清冊將於今日傍晚公布，初步統計共開出12張千萬特別獎發票，以及11張兩百萬特獎發票；提醒幸運中獎民眾，從今日起即可領獎，期限至5月5日止。

雖然完整中獎明細，傍晚才知道，但根據各超商自行公布的統計資料，12張千萬發票中，有1張從全家超商開出，為新北市五股民義店開出的35元中杯熱美式發票；另外有2張從統一超商開出，分別為桃園市愿景門市開出的20元發票，以及台北市士林區蘭雅門市開出的88元發票。

去年11-12月統一發票千萬特別獎獎號為「68789003」，200萬元特獎獎號為「53077074」；3組頭獎中獎號碼分別是「69796177」、「76868760」及「14952048」。增開4組6獎獎號則為「000」、「059」、「478」及「569」。

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  • 財政部表示，去年11-12月期統一發票，共開出12張千萬特別獎發票，以及11張兩百萬特獎發票。（記者吳佳蓉攝）

    財政部表示，去年11-12月期統一發票，共開出12張千萬特別獎發票，以及11張兩百萬特獎發票。（記者吳佳蓉攝）

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