去年11-12月發票 開出12張千萬大獎
2017-02-06 09:35
［記者吳佳蓉／台北報導］財政部表示，去年11-12月期統一發票已於1月25日開獎，詳細中獎清冊將於今日傍晚公布，初步統計共開出12張千萬特別獎發票，以及11張兩百萬特獎發票；提醒幸運中獎民眾，從今日起即可領獎，期限至5月5日止。
雖然完整中獎明細，傍晚才知道，但根據各超商自行公布的統計資料，12張千萬發票中，有1張從全家超商開出，為新北市五股民義店開出的35元中杯熱美式發票；另外有2張從統一超商開出，分別為桃園市愿景門市開出的20元發票，以及台北市士林區蘭雅門市開出的88元發票。
去年11-12月統一發票千萬特別獎獎號為「68789003」，200萬元特獎獎號為「53077074」；3組頭獎中獎號碼分別是「69796177」、「76868760」及「14952048」。增開4組6獎獎號則為「000」、「059」、「478」及「569」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
- 前進越南 台酒將跨海設子公司
- 中國狂買全球酒店、房地產 去年砸330億美元
- 大立光1月營收月減3成 2月估續降
- 台股開盤上漲12.11點 報9467.67點
網友回應
熱門新聞
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 主人過世留給他7億豪宅 文盲漁夫太感傷拒住
- 搭上超級盃熱潮 教宗錄製影片傳達訊息
- 「這是我出生的地方！」酷寒戰士發文挺羅馬尼亞抗議
- 日支持捍衛南海航行自由 重申不參與美軍巡航
- 《自由廣場》自願被綁架
- 台積電高雄園區設廠案 陳菊︰就等業者宣布
- 神岡活動中心啟用 綠建築有特色
- 潘妮洛普「峰」芒四射 奪后輸雙喜蘇亞雷斯
- 鄒倩琳剛走敖國珠又爆閃辭 中天主播驚陷缺人囧態
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 劉畢莉的專業 連指揮官都聽
- 隋棠自然產痛爆 痛揭老公陪產3罪狀
- 大女兒遭割喉痛醒 LINE舅舅救命
- 蓄水率不到七成 石門水庫水情稍緊
- 《自由廣場》請延長台灣燈會展期
- 英勇上士撂倒搶犯 海軍將表揚
- 考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
- 貝琪露雙下巴復出 渴愛不敢結婚
- HBL》南山克東山 教練不開心
- 體育署長「浮出檯面」 傳林德福接任
- 專家提醒 兒女無辜 父母無權定生死
- 【今年首例H7N9境外移入病例】一台商重症 衛局︰中國南方疫情嚴重
- 阿妹婚事 「泰坦」正義被逼問急求饒
- 吉安溪出海口景觀橋近完工 環鄉單車道將串連
- 50歲港星哈男神 秀半裸照喊小鮮肉
- NBA》罕見失態被趕出場 柯爾：不滿的事情太多（影音）
- 篩選倍率小檔案
- 《九品芝麻官》烈火奶奶病逝 尊母訓守處女身
- 〈50 Plus〉老夫子VS.大番薯 你像誰
- 〈徵文啟事〉家長很脫線
- 威廉約會變調直銷 楊千霈北歐拚做人
- 不止台中柳川 全台將投630億改造43河親水空間
- 大溪暗夜接連3天傳火燒厝 打火弟兄救火很忙
- 三芝櫻木花道僅開一成 賞花再等等
- 川普尋求解凍移民禁令受挫 待司法對決
- 祖先神像鄰庄拜300年 子孫迎回作客
- 《遺書自述》疑妻外遇股票賠數百萬
- 超級盃今「矛盾爭霸」 2億人緊盯
- NBA》回老東家最終戰 「真理」落下男兒淚（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：去年11-12月發票 開出12張千萬大獎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分